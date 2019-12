El Jurado de EUROPAN 15 España, reunido en Innsbruck el día 21 de octubre de 2019, decidió conceder 6 primeros premios, 8 segundos premios y 14 menciones especiales.

Enrique Arenas Laorga, Lucía Cano Pintos, Eduardo de Miguel, Pilar Díaz Rodríguez, Agata Buscemi, Agláee Degros, Fernando Rodríguez Ramírez, Bernardo Bader

18 equipos en los que participan arquitectos españoles han sido premiados en otros 9 países organizadores de EUROPAN 15: Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Finlandia, Francia, Noruega, Países bajos y Suecia. Son 6 primeros premios, 6 segundos premios y 6 menciones especiales.

¡Enhorabuena a los premiados y gracias a todos los equipos participantes, 142 en España!

Primera reunión del jurado. Madrid, COAM.

La primera reunión del jurado tuvo lugar en Madrid, entre los días 18 y 21 de septiembre.

Sumaron su trabajo al del jurado los representantes de Barcelona-Vallbona, Casar de Cáceres, Lasarte-Oria, Madrid-La Arboleda, Oliva, Palma-Parc Bit y Sant Climent de Llobregat.

El jurado, formado por Joan Busquets, Enrique Arenas Laorga, Agata Buscemi, Lucía Cano Pintos, Eduardo de Miguel, Aglaée Degros, Pilar Díaz Rodríguez y Fernando Rodríguez Ramírez, además de los representantes de los 7 emplazamientos participantes en EUROPAN/España, seleccionó 39 de las 142 propuestas entregadas al concurso EUROPAN 15 convocado bajo el lema “Ciudades Productivas II”. Esas propuestas fueron sometidas al fallo del jurado reunido en Innsbruck, el 21 de octubre de 2019.

ACTA DEL JURADO

EQUIPOS PREMIADOS / AWARDED TEAMS

BARCELONA: 3 segundos premios, 1 mención especial

SEGUNDOS PREMIOS

EO149/BLUE LINES. Carles Enrich Giménez.

KW536/OVERLAPPING VALLBONA. Javier Rocamonde Lourido, Natalia Alvaredo López, Corentin Berger, Emmanuelle Blondeau, Léonard Cattoni, Gemma Milà Cartañá, Adrián Río Lado.

YV746/LIVING SOILS. José Sanmartín González, Teo Hidalgo Nacher, Daniel Molas Gual.

MENCIÓN ESPECIAL. DN058/INTERCHANGER. Joan Suñé Almenar.

CASAR DE CÁCERES: 1 primer premio, 1 segundo premio, 2 menciones especiales

PRIMER PREMIO

GF748 / LA CHARCA DE LA ABUNDANCIA. Joaquín Millán Villamuelas.

SEGUNDO PREMIO

RB500 / QUESAR DE CÁCERES. Eloi Ruana Girones, Patricia Marín Arraiza, Laia Padres Riera.

MENCIONES ESPECIALES

FJ536 / ITHAKA. Jorge Izquierdo Cubero, Victoria Polanco Mora, Maarten Kempenaar, Jaime Carballo Barazal.

VP029 / PARAJES HÍBRIDOS – HYBRID LANDSCAPES. Guillermo González Tofino, Beatriz Nieto Rodríguez.

LASARTE-ORIA: 1 primer premio, 2 segundos premios, 2 menciones especiales

PRIMER PREMIO

JQ723 / COMMON NODE. Alex Etxeberria Aiertza.

SEGUNDOS PREMIOS

DQ196 / AGRIHUB. Esperanza Campaña Barquero, Gustavo Rojas Pérez.

RJ005 /LO-LO-LAND. Jesús Lazcano López, Carlos García Fernández, Begoña De Abajo García, Irene Campo Sáez.

MENCIONES ESPECIALES

KG652 / BASOHIRIA. Lys Villalba Rubio, Enrique Espinosa Pérez, María Andrés Rodríguez, Angela Juarránz Serrano, Mae Durant Vidal.

UN200 /BASERRITAR 4.0. Ana Sabugo Sierra, Ana Carreño Fernández de Travanco, Alicia Peña Gómez, Ester Moreno Palacios, José Manuel de Andrés Moncayo.

MADRID: 1 primer premio, 3 menciones especiales

PRIMER PREMIO

VW546 / PROXIPHERY. María Sisternas Tusell.

MENCIONES ESPECIALES

CM386 / ZIPPER CITY. Rodrigo Núñez Carrasco.

GB069 / TREENESS – LA ARBOLEDA PRODUCTIVA. Diego Martín Sánchez, Noemi Gómez Lobo.

PT273 – URBAN BIOTOPE. Jaime Llorente Sanz.

OLIVA: 1 primer premio, 1 segundo premio, 3 menciones especiales

PRIMER PREMIO

KH588 / PRODUCTIVE MEMORIES. Luis Bernardo Vaamonde, Ana Méndez Garzo, Ignacio Burgos González

SEGUNDO PREMIO

KF520 / EVEN A BRICK WANTS TO BE SOMETHING. Adrián de Arriba Ramos, Estela Darriba Estévez, Guillermo Pomar Blanco, Miguel Fernández Di Stefano.

MENCIONES ESPECIALES

EL278 / LOOK BACK, MOVE FORWARD! Irene Benet Morera, Marta Benet Morera.

LQ736 / LOOP-SETTLING. Yasmina Juan Osa, Jorge Juan Roy Pérez, Alejandro Martínez Del Río, Ana Maria Villalba Benajas, Brandon Henao Meléndez, Ana Vargas Núñez, Elisa García Capilla, Pascual Herrero Vicent, Anna Morro Peña, Víctor Muñoz Macian, Fernando Navarro Carmona, Francisco Piño Alcaide, Maria Pitarch Roig, Sara Juanes Herrera, Sergio Estruch González, Rebeca Piñol Muria.

SF036 / LATTICE-WORK. Belén Bravo Rodríguez, Iñigo López Veristain, Daniel Gómez de Zamora Martínez, Ana Alicia Martínez Tejada.

PALMA: 1 primer premio, 2 menciones especiales

PRIMER PREMIO

PP852 – BEGINNING AT THE END. Catalina Salvá Matas, Hector Ortín

MENCIONES ESPECIALES

HU958 / PARC-IN. Guayente García Sanmartín, Miguel Rami Guix, Jaime Feliu de Cabrera Salas.

LH662 / INFRASTRUCTURAL FIELDS. Pablo Villalonga Munar, Gerardo Pérez de Amezaga.

SANT CLIMENT DE LLOBREGAT: 1 primer premio, 1 segundo premio, 1 mención especial

PRIMER PREMIO

JQ239 / PRUNUS AVIUM. Carles Enrich Giménez.

SEGUNDO PREMIO

BF190 / MASOVERI@. Anna Gutierrez Merín, Francesca Pallandri, Sandra Bravo González.

MENCIÓN ESPECIAL

CX183 / THE SHAPE OF WATER. María Beni Ezquerro, Manuel Pedraz Salas, Francisco Javier Fernández García, Marta Peinado Alós.

18 EQUIPOS ESPAÑOLES PREMIADOS EN OTROS PAÍSES PARTICIPANTES EN EUROPAN 15

ALEMANIA

SELB. MENCIÓN ESPECIAL. Alberto Montiel Lozano, Pedro de la Torre Prieto. Stuttgart (DE)

AUSTRIA

GRAZ. PRIMER PREMIO. Celia Cardona Cava, Luigi Costamagna. Milán (IT)

INNSBRUCK. SEGUNDO PREMIO. Jorge López Sacristán, Javier Ortiz Temprado, Lucía Anderica Recio. Madrid (ES)

WIEN. PRIMER PREMIO. José Manuel López Ujaque. Alicante (ES)

BÉLGICA

CHARLEROI. MENCIÓN ESPECIAL. Vania Collazo, Víctor Romero. Vigo (ES)

CROACIA

NIN. MENCIÓN ESPECIAL. Jimena Alonso Díaz, Cristina Sánchez Bueno, Pablo Rodríguez. Madrid (ES)

FINLANDIA

HYVINKÄÄ. PRIMER PREMIO. Pablo Magan Uceda, Laura Huerga Cadenas. Rotterdam (NL)

TUUSULA. SEGUNDO PREMIO. Natalia Vega Vigaray, Agnes Jacquin, Alexandra Jansen, Emmanuel Laux, Patxi Martín Domínguez, Josep Garriga Tarrés. Málaga (ES)

FRANCIA

AUBY. SEGUNDO PREMIO. Elida Mosquera, Jerome Picard, Matthieu Boustany, Benoist Desfonds. Bergen (NO)

CHAMPIGNY-SUR-MARNE. SEGUNDO PREMIO. Ana Vida, Laurent Lustigman, Clément Maitre, Robinson Neuville, Morgane Champetier de Ribes. París (FR)

CHAMPIGNY-SUR-MARNE. MENCIÓN ESPECIAL. Daniel Hazañas, Lila Bonneau, Miguel Porras, Alejandro González. París (FR)

MARSEILLE. SEGUNDO PREMIO. Lucile Ado, Natalia Vera Vigaray, Marine Decleve, Francisco Javier Martín Dominguez, Josep Garriga Tarrés. Zurich (CH).

NORUEGA

RAUFOSS. PRIMER PREMIO. Luis Navarro Jover, Carlos Sánchez García, Andoni Arrasate García, Juan Manuel López Carreño, Ignacio Burgos Alvarado, Nuria Martínez Martínez. Novelda (ES)

PAÍSES BAJOS

ROTTERDAM KOP DAKPARK. PRIMER PREMIO. Miquel Ruiz, Joan Gener, Adrià Orriols. Barcelona (ES)

ROTTERDAM VISSERIJPLEIN. PRIMER PREMIO. Guillem Colomer. Rotterdam (NL)

SUECIA

BÖRAS. MENCIÓN ESPECIAL. Teresa Arana Aristi, Anna Nötzel, Tony Nielsen, Alice Lemaire, Martin Näf, Emeline Lex, Victor Ohlsson, Marcin Żebrowski, Dominika Misterka, Fernando González-Camino. Lund (SE)

HELSINGBORG. MENCIÓN ESPECIAL. José M Mateo Torres, Jose Inglés, Ana Maria Larios. Cartagena (ES)

UDDEVALLA. SEGUNDO PREMIO. Elena Golub, Xi Wu, Nan Liu, Rocío Miranda Barreda. Stuttgart (DE).

¡ENHORABUENA A TODOS LOS EQUIPOS!